«Мерседесу» наконец удалось снять колесо с машины Валттери Боттаса. Видео

На странице «Мерседеса» в «Инстаграме» показали, как команде наконец удалось снять колесо с машины Валттери Боттаса.

«Машина Валттери Боттаса вернулась домой. Спасибо за все полезные советы, но дальше мы разберёмся сами», — говорится в сообщении.

Посмотреть видео можно на странице «Мерседеса» в «Инстаграме».

Напомним, во время Гран-при Монако финн заехал на пит-стоп, и механики команды не сумели поменять ему одно из передних колёс. В команде заявили, что одна из гаек намертво застряла на оси после срыва резьбы, в результате чего замена стала невозможной. Финн не сумел продолжить гонку и покинул болид в расстроенных чувствах. После финиша руководитель команды Тото Вольф говорил, что «Феррари» поможет снять колесо при помощи кувалды. Но сделать это так и не удалось — «Мерседесу» придётся срезать остатки гайки, что можно сделать только на заводе.