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Марко: Перес слишком слаб в квалификациях. Это наша самая большая помеха

Марко: Перес слишком слаб в квалификациях. Это наша самая большая помеха
Арина Ершова
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Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко критически высказался о выступлении пилота Серхио Переса в нынешнем сезоне.

«Пока что он был слишком слаб в квалификациях. Если бы он был на одном уровне с Валттери Боттасом, я не думаю, что «Мерседес» использовал бы стратегию двух пит-стопов в Барселоне. Это наша самая большая помеха на данный момент», — приводит слова Марко Racingnews365.

В гонке Гран-при Монако Перес остановился в шаге от подиума, финишировав четвёртым, а в квалификации показал лишь девятый результат. Его напарник по команде Макс Ферстаппен занял второе место в квалификационной сессии, после чего стартовал с поула из-за схода Шарля Леклера из «Феррари». В гонке Макс одержал победу.

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