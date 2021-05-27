Марко: Перес слишком слаб в квалификациях. Это наша самая большая помеха
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Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко критически высказался о выступлении пилота Серхио Переса в нынешнем сезоне.
«Пока что он был слишком слаб в квалификациях. Если бы он был на одном уровне с Валттери Боттасом, я не думаю, что «Мерседес» использовал бы стратегию двух пит-стопов в Барселоне. Это наша самая большая помеха на данный момент», — приводит слова Марко Racingnews365.
В гонке Гран-при Монако Перес остановился в шаге от подиума, финишировав четвёртым, а в квалификации показал лишь девятый результат. Его напарник по команде Макс Ферстаппен занял второе место в квалификационной сессии, после чего стартовал с поула из-за схода Шарля Леклера из «Феррари». В гонке Макс одержал победу.
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