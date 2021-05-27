Серхио Перес: я не забыл, как делать свою работу, и вижу свет в конце тоннеля

Гонщик «Ред Булл» Серхио Перес поделился мнением о своём выступлении в нынешнем сезоне.
«Отстаю ли я от собственного графика? Если честно, то да. В Имоле мне удалось стартовать в гонке со второго ряда, и я ожидал, что прогресс пойдёт дальше. Всё дело в переменных. При любой переменной я ещё не полностью освоился.
Когда ты знаешь машину как свои пять пальцев, легче адаптироваться к таким ситуациям, как смена ветра и погоды. Я не единственный, кто борется с новой машиной, и я не забыл, как делать свою работу. Просто это занимает больше времени, чем мне хотелось бы. Но я вижу свет в конце тоннеля», — приводит слова Переса Racingnews365.
В гонке Гран-при Монако Перес остановился в шаге от подиума, финишировав четвёртым, а в квалификации показал лишь девятый результат.
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