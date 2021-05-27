Белов выступит в Региональной европейской Формуле в одной команде с Баррикелло-младшим
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Воспитанник программы SMP Racing Михаэль Белов выступит на этапе Регионального чемпионата европейской Формулы во Франции, сообщает Formula Scout. Россиянин присоединится к команде JD Motorsport, цвета которой защищают Томми Смит и Эдуардо Баррикелло. Последний является сыном известного экс-пилота Формулы-1 Рубенса Баррикелло.
Пока не совсем понятно, продолжит ли Белов выступления в Региональном чемпионате после этапа во Франции. Изначально у Михаэля были неплохие шансы выступать в нынешнем сезоне Формулы-3 в составе Charouz Racing System, но в итоге место в команде досталось Энцо Фиттипальди.
Напомним, в минувшем сезоне Белов получил шанс выступить в Формуле-3. За шесть гонок ему удалось набрать одно очко.
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