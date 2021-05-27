В Формуле-1 могут ввести ещё один бонусный балл по итогам Гран-при

Руководитель Формулы-1 Стефано Доменикали не исключает, что с появлением в чемпионате спринтерских гонок у пилотов появится возможность заработать ещё один бонусный балл. По словам функционера, гонщик, который сможет завоевать поул, а также победы в спринтерской и традиционных гонках, сможет рассчитывать на дополнительное очко.

«Что касается спринтерских гонок, мы не собираемся почивать на лаврах после внедрения этого новшества. Это эксперимент, который должен сделать пятницу, субботу и воскресенье более интересными. Формула-1 предложит телевизионщикам больше контента, а организаторы Гран-при смогут сделать несколько дней с интересными событиями.

Мы думаем о внедрении бонусного балла для пилотов, которые будут собирать так называемый «Большой шлем». То есть для тех, кто сможет сразу завоевать поул, а затем победить в спринтерской и классической гонках», — приводит слова функционера La Gazzetta dello Sport.