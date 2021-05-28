Алонсо признал, что недооценил трудности возвращения в Формулу-1

Двукратный чемпион мира Формулы-1, пилот «Альпин» Фернандо Алонсо признал, что на адаптацию в болиде Ф-1 после возвращения в серию ему необходимо больше времени, чем он предполагал.
«С точки зрения пилотажа и результатов, наверное, всё проходит немного тяжелее, чем я ожидал. Не хочу сказать, что ожидал, будто результаты придут сами по себе. Знал, что необходимы часы работы на симуляторе и тесты. Но мне всё же по-прежнему сложно выжать максимум из болида. Думал, что после трёх-четырёх этапов я буду чувствовать себя в машине на 100%, но теперь, думаю, что на это мне понадобится восемь-девять Гран-при», — приводит слова испанца AS.
Напомним, после пяти этапов сезона в активе Алонсо лишь пять очков, что позволяет занимать ему 13-е место в общем зачёте.
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