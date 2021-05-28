«Что-то очень необычное». Хаккинен прокомментировал сход Боттаса в Монако

Двукратный чемпион мира Формулы-1 Мика Хаккинен прокомментировал необычный сход пилота «Мерседеса» Валттери Боттаса на Гран-при Монако. Финн сошёл с дистанции на пит-стопе из-за того, что механики не смогли снять с его болида колесо.

«То, что случилось с Валттери, — почти невероятно. Застрявшее колесо и неспособность механиков снять его… Это что-то очень необычное.

Я пережил много разочарований в Формуле-1, в том числе с поломкой машины в статусе лидера на последнем круге, так что знаю, как чувствует себя Валттери. Невозможно поверить, что что-то подобное тебя остановит. Валттери почти наверняка финишировал бы вторым.



Такой результат бьёт не только по Боттасу, но и «Мерседесу», который теперь отстаёт от «Ред Булл» в Кубке конструкторов», — приводит слова Хаккинена Unibet.