Перес: пытаюсь подражать Ферстаппену
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Пилот «Ред Булл» Серхио Перес высказался о своих выступлениях на старте сезона, а также признался, что сейчас пытается подражать стилю напарника по команде Макса Ферстаппена.
«Надеялся быть немного повыше в турнирной таблице. Из-з ошибки в Имоле я упустил большую возможность. Там я должен был финишировать вторым. Исходя из данных, вы видите мою скорость, но мне не хватает стабильности. Надеюсь, что буду прибавлять с каждым уик-эндом.
Я могу учиться у Ферстаппена. Уже начал учиться тому, как он выжимает из болида максимум. Он в команде очень давно и знает, как выжимать из машины 110%. Мне нет смысла изобретать новую машину, достаточно посмотреть на работу Макса, так что пытаюсь подражать ему", — приводит слова Переса GPblog.
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