Росберг: «Мерседес» может подать протест против «Ред Булл» в Баку, и тогда плотину прорвёт

Чемпион Формулы-1 2016 года Нико Росберг высказался о назревающем конфликте между «Мерседесом» и «Ред Булл» из-за «гибкого» крыла на машине австрийцев.
«Я слышал, как Тото сказал, что он предпочёл бы бороться с «Феррари», а не с «Ред Булл», и это было не очень красиво с его стороны.
Тото также не всегда хорошо отзывается о Кристиане Хорнере. Думаю, что мы действительно можем увидеть, как что-то разгорается между «Мерседесом» и «Ред Булл».
Всё будет зависеть от того, опротестует ли «Мерседес» заднее крыло «Ред Булл». Тото уже сказал, что намерен это сделать, так что это может произойти на следующей гонке в Баку.
Это важная тема для Формулы-1. Я думаю, если Вольф сделает это, «Ред Булл» тоже подаст протест против «Мерседеса», и тогда плотину прорвёт», — приводит слова Росберга GrandPX.news.
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