Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун усомнился в целесообразности протестов против «гибкого» заднего крыла.

«Протесты повлияют на результат гонки в Баку? Нет, я так не думаю. ФИА была довольно последовательна в своём подходе. Я буду поражён, если стюарды пойдут против ФИА.



Это, вероятно, 27-я версия «гибкого» крыла в истории Формулы-1. За 40 лет работы в автогонках я проходил через это много раз. Я помню, как технический директор «Уильямса» Патрик Хэд прыгал на нашем переднем крыле в закрытом парке, потому что считал, что оно недостаточно жёсткое. Он хотел продемонстрировать это Чарли Уайтингу, поэтому встал на него и подпрыгнул, чтобы показать, насколько оно гибкое.



Существует ряд тестов ФИА, и это единственный способ, с помощью которого можно определить пределы допустимого. Если команда проходит проверки, а её соперникам это не нравится, ФИА может обратить на это внимание и ужесточить тесты, это вечный процесс.



Честно говоря, я не верю, что есть какие-то аргументы в пользу другого пути решения проблемы. Один человек считает, что крыло слишком гибкое, другой считает, что оно нормальное. Именно поэтому у нас есть проверки», — приводит слова Брауна PlanetF1.