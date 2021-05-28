Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун усомнился в целесообразности протестов против «гибкого» заднего крыла.
«Протесты повлияют на результат гонки в Баку? Нет, я так не думаю. ФИА была довольно последовательна в своём подходе. Я буду поражён, если стюарды пойдут против ФИА.
Это, вероятно, 27-я версия «гибкого» крыла в истории Формулы-1. За 40 лет работы в автогонках я проходил через это много раз. Я помню, как технический директор «Уильямса» Патрик Хэд прыгал на нашем переднем крыле в закрытом парке, потому что считал, что оно недостаточно жёсткое. Он хотел продемонстрировать это Чарли Уайтингу, поэтому встал на него и подпрыгнул, чтобы показать, насколько оно гибкое.
Существует ряд тестов ФИА, и это единственный способ, с помощью которого можно определить пределы допустимого. Если команда проходит проверки, а её соперникам это не нравится, ФИА может обратить на это внимание и ужесточить тесты, это вечный процесс.
Честно говоря, я не верю, что есть какие-то аргументы в пользу другого пути решения проблемы. Один человек считает, что крыло слишком гибкое, другой считает, что оно нормальное. Именно поэтому у нас есть проверки», — приводит слова Брауна PlanetF1.
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