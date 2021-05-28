Бинотто: в отличие от «Ред Булл», мы храним информацию о своих сотрудниках в тайне

Глава «Феррари» Маттиа Бинотто упрекнул «Ред Булл» в том, что команда публично заявляет о переходе инженеров из «Мерседеса» в австрийскую компанию.
«За последние три года мы наняли 30 инженеров из других команд. Похоже, что «Ред Булл» не только подписывает контракты, но и раскрывает информацию обо всех людях, которых они нанимают. Мы же храним информацию о своих сотрудниках в тайне», — приводит слова Бинотто GrandPX.news со ссылкой на Corriere della Sera.
Сообщалось, что техническим директором моторного подразделения «Ред Булл» Red Bull Powertrains стал Бен Ходжкинсон, который раньше работал в «Мерседесе». В его команду вошли ещё несколько специалистов. Директором по производству стал Стив Блюэтт, департамент электроники и ERS возглавил Омид Мостагими, руководителем отдела проектирования двигателя внутреннего сгорания стал Пип Клоуд. Антон Майо возглавил отдел дизайна двигателя внутреннего сгорания, а лидером группы по операциям с двигателем внутреннего сгорания стал Стив Броуди. Все они также работали в «Мерседесе».
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