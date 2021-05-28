Култхард: не сомневаюсь, что мы увидим переход от эры Хэмилтона к эре Ферстаппена

Экс-пилот Формулы-1 Дэвид Култхард высказался о соперничестве пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена и действующего чемпиона мира Льюиса Хэмилтона.
«Ферстаппену хватает мастерства, и он — главный претендент на чемпионство в ближайшие сезоны. Я не сомневаюсь, что мы увидим переход от эры Хэмилтона к эре Ферстаппена. Я не знаю, произойдёт ли это в этом году, или это будет результатом гонки команд в развитии болидов. Сейчас мы находимся на ранней стадии сезона. В Барселоне «Мерседес» был слишком силён для «Ред Булл», а в Монако всё было наоборот. Я думаю, что в этом сезоне всё изменится», — приводит слова Култхарда Racingnews365.
Напомним, нидерландский гонщик на данный момент занимает первое место в турнирной таблице сезона-2021, опережая Хэмилтона на четыре балла.
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