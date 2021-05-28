Хорнер: ни одна компания не посвятила себя автоспорту больше, чем «Ред Булл»

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер оценил влияние австрийской компании на автоспорт.

«Не думаю, что есть компания, которая посвятила себя автоспорту больше, чем «Ред Булл». Включая производителей моторов. У «Ред Булл» есть две команды в Формуле-1 и трасса «Ред Булл Ринг», на которой соревнуются гонщики младших серий и остальных видов спорта со всего мира.



С Red Bull Powertrains мы очень полезны для Liberty Media и Формулы-1. Мы сможем поставлять двигатели другим командам, если это потребуется, поскольку производители имеют тенденцию приходить и уходить. Наличие такого независимого производителя двигателей, как Red Bull Powertrains, привлекательно для Liberty», — приводит слова Хорнера Racingnews365.