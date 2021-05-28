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Хорнер: ни одна компания не посвятила себя автоспорту больше, чем «Ред Булл»

Хорнер: ни одна компания не посвятила себя автоспорту больше, чем «Ред Булл»
Арина Ершова
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер оценил влияние австрийской компании на автоспорт.

«Не думаю, что есть компания, которая посвятила себя автоспорту больше, чем «Ред Булл». Включая производителей моторов. У «Ред Булл» есть две команды в Формуле-1 и трасса «Ред Булл Ринг», на которой соревнуются гонщики младших серий и остальных видов спорта со всего мира.

С Red Bull Powertrains мы очень полезны для Liberty Media и Формулы-1. Мы сможем поставлять двигатели другим командам, если это потребуется, поскольку производители имеют тенденцию приходить и уходить. Наличие такого независимого производителя двигателей, как Red Bull Powertrains, привлекательно для Liberty», — приводит слова Хорнера Racingnews365.

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