В Формуле-1 ответили на критику телетрансляции Гран-при Монако
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В Формуле-1 ответили на критику телетрансляции Гран-при Монако. Во время напряжённой борьбы Себастьяна Феттеля и Пьера Гасли на подъёме «Бо Риваж» режиссёр трансляции по непонятным причинам переключился на повтор момента, в котором Лэнс Стролл наехал на бордюры. Развязку борьбы Феттеля и Гасли не показали даже в повторе. Многие зрители остались недовольны таким решением.
«Автомобильный клуб Монако полностью контролировал трансляцию. Мы не имели права голоса в отношении режиссёрской и операторской работы, но мы, конечно, сообщим организаторам об этом», — приводит слова представителя Ф-1 GrandPX.news.
Победителем гонки стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, Феттель финишировал пятым, Гасли — шестым.
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