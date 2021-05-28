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В Формуле-1 ответили на критику телетрансляции Гран-при Монако

В Формуле-1 ответили на критику телетрансляции Гран-при Монако
Арина Ершова
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В Формуле-1 ответили на критику телетрансляции Гран-при Монако. Во время напряжённой борьбы Себастьяна Феттеля и Пьера Гасли на подъёме «Бо Риваж» режиссёр трансляции по непонятным причинам переключился на повтор момента, в котором Лэнс Стролл наехал на бордюры. Развязку борьбы Феттеля и Гасли не показали даже в повторе. Многие зрители остались недовольны таким решением.

«Автомобильный клуб Монако полностью контролировал трансляцию. Мы не имели права голоса в отношении режиссёрской и операторской работы, но мы, конечно, сообщим организаторам об этом», — приводит слова представителя Ф-1 GrandPX.news.

Победителем гонки стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, Феттель финишировал пятым, Гасли — шестым.

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