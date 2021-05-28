Источник: «Феррари» заменит коробку передач в машине Леклера к Гран-при Азербайджана

«Феррари» заменит коробку передач в машине Шарля Леклера к Гран-при Азербайджана, сообщает Corriere dello Sport.
По данным источника, за замену коробки передач к этапу в Баку команда не будет оштрафована. Согласно протоколам, произошедшее с Леклером в Монако считается сходом. В случае схода регламент позволяет команде заменить коробку передач к следующему этапу без штрафа и не дожидаясь, пока гонщик проедет шесть положенных Гран-при.
Леклер стал победителем квалификации, однако у соперников не получилось показать результат на последней попытке из-за аварии монегаска и красного флага за 18 секунд до конца сессии. Первичные исследования не выявили существенных повреждений коробки передач после столкновения с отбойником. Однако в гонке француз не стартовал. Причиной была названа трещина в ступице колеса, образовавшаяся после аварии и приведшая к поломке левого привода.
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