Макс Ферстаппен: думаю, в Баку «Мерседес» будет смотреться очень сильно

Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен предвосхитил грядущий этап Формулы-1 в Баку (Азербайджан), который пройдёт с 4 по 6 июня.
«Что касается следующей гонки в Баку, то уверенность в себе, как, например, в Монако там не так важна для победы. Достаточно комфортно чувствовать себя за рулём болида, чтобы он делал то, что ты хочешь, я и в Монако всегда был быстр, просто слишком часто разбивал машины!
В Баку же нас ждёт городская трасса совсем другого типа, с длинными прямыми, где тебе нужно гораздо меньше прижимной силы, да и уровень сцепления с треком там заметно ниже. Так что я вообще не стал бы сравнивать этапы в Монако и Баку.
Честно говоря, трасса в Баку — далеко не моя самая любимая. Хотя она нормальная. Я также никогда не был там на подиуме. Считаю, пришло время это изменить. Посмотрим, насколько мы окажемся конкурентоспособны, но думаю, что «Мерседес» вернётся и будет смотреться там очень сильно», — приводит слова Ферстаппена Crash.
- 28 мая 2021
-
20:26
-
19:54
-
18:41
-
17:21
-
15:59
-
14:45
-
13:48
-
12:22
-
11:17
-
10:03
-
00:59
-
00:41
- 27 мая 2021
-
22:59
-
21:52
-
20:36
-
19:36
-
18:03
-
17:30
-
16:47
-
15:48
-
14:58
-
13:59
-
12:57
-
12:03
-
10:55
-
09:50
-
02:03
- 26 мая 2021
-
23:42
-
22:48
-
21:57
-
21:19
-
21:01
-
19:34
-
17:58
-
16:46