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Макс Ферстаппен: думаю, в Баку «Мерседес» будет смотреться очень сильно

Макс Ферстаппен: думаю, в Баку «Мерседес» будет смотреться очень сильно
Яна Метлёва
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Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен предвосхитил грядущий этап Формулы-1 в Баку (Азербайджан), который пройдёт с 4 по 6 июня.

«Что касается следующей гонки в Баку, то уверенность в себе, как, например, в Монако там не так важна для победы. Достаточно комфортно чувствовать себя за рулём болида, чтобы он делал то, что ты хочешь, я и в Монако всегда был быстр, просто слишком часто разбивал машины!

В Баку же нас ждёт городская трасса совсем другого типа, с длинными прямыми, где тебе нужно гораздо меньше прижимной силы, да и уровень сцепления с треком там заметно ниже. Так что я вообще не стал бы сравнивать этапы в Монако и Баку.

Честно говоря, трасса в Баку — далеко не моя самая любимая. Хотя она нормальная. Я также никогда не был там на подиуме. Считаю, пришло время это изменить. Посмотрим, насколько мы окажемся конкурентоспособны, но думаю, что «Мерседес» вернётся и будет смотреться там очень сильно», — приводит слова Ферстаппена Crash.

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