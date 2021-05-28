Даниэль Риккардо рассказал, насколько был близок к переходу в «Феррари»

Пилот «Макларена» Даниэль Риккардо рассказал, до какой стадии доходили его переговоры с «Феррари».

«Этот переход никогда не был близок к осуществлению — мы не обменивались подписанными бумагами, ничего такого. Мы несколько раз общались по телефону, но до деталей, таких, как конкретные цифры или длительность контракта, речь никогда не доходила. Так что мы, скажем так, никогда не переходили на вторую ступень.

Подошли бы мы с «Феррари» друг другу? Думаю, да. Но я бы не сказал, что стремился только к этому. Но да, это и правда могла бы быть отличная история.

В детстве, когда я ещё сам не выступал в гонках, я и правда болел за «Феррари». Думаю, нас можно было назвать семьёй «Феррари», ведь мой отец родился на Сицилии. Но на самом деле больше нас ничто не связывает. Мой отец также был большим поклонником Сенны, так что я бы не сказал, что кто-то был готов жить и умереть за «Феррари». У меня была какая-то атрибутика «Феррари», но я не мечтал выступать именно за эту команду. Я всегда мечтал попасть в Формулу-1», — приводит слова Риккардо ESPN.