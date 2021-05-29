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Вольф: «Ред Булл» должен был завоевать поул везде. Их машина быстрее нашей

Вольф: «Ред Булл» должен был завоевать поул везде. Их машина быстрее нашей
Микаил Гусейнов
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Глава «Мерседеса» Тото Вольф считает, что «Ред Булл» не пользуется тем преимуществом, которое есть у австрийского коллектива перед конкурентами. По словам функционера, «Ред Булл» мог завоевать поул на каждом этапе сезона.

«Ферстаппен может стать чемпионом мира, но он допускает ошибки, потому что молод. Как бы то ни было, он быстр и умеет контролировать машину. Но, в противостоянии с Льюисом нельзя допускать ошибок, потому что Хэмилтон на пике возможностей. Кроме того, нынешняя ситуация больше подходит нам, ведь быть догоняющим проще. В „Ред Булл“ не могут отрицать, что они — фавориты.

Макс выиграл бы в Бахрейне, не покажи Льюис впечатляющего пилотажа. В Имоле Макс также допустил ошибку, там он мог побеждать. В Португалии Ферстаппен выехал за пределы трассы в квалификации и ошибся в гонке. По сути «Ред Булл» должен был везде завоевать поул, потому что их машина быстрее, чем наша", — приводит слова Вольфа Nextgen-Auto.

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