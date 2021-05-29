Феттель не вспомнил ни одной команды Формулы-1 на букву «Р»

Пресс-служба Формулы-1 на официальном канале чемпионата в YouTube опубликовала достаточно забавный ролик с викториной для пилотов. В ней поучаствовали действующие гонщики. Согласно правилам, пилотам предлагалось вспомнить названия всех команд когда-либо принимавших участие в серии, в алфавитном порядке. За каждую вспомнившуюся команду пилоту начислялся один балл.

Лучшим по итогам викторины стал четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель, набравший 14 очков. При этом самое забавное, что немец не сумел вспомнить ни одной команды на букву «Р», хотя наибольших успехов в карьере добился в составе «Ред Булл». Худшим по итогам опроса стал Юки Цунода, набравший 3 очка.

Соответствующее видео доступно на официальном канале Формулы-1 на сервисе YouTube.