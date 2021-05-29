Норрис — о жесте при обгоне Риккардо на круг: фанаты несут полную чепуху

Пилот «Макларена» Ландо Норрис объяснил приветствие Даниэля Риккардо при обгоне напарника на круг. Ландо помахал рукой Риккардо на Гран-при Монако, а болельщики решили, что таким образом Норрис показал своё токсичное поведение.
«Я вижу, что многие придумывают абсолютную чепуху, как обычно. Каждый раз, когда меня кто-то пропускает на круг из-за синих флагов, я поднимаю руку и благодарю, если пилот пропустил меня так, как должен был. Я просто говорю „спасибо“.
Я махал всем — Мазепину, Шумахеру, Дэну. Кого бы я не обгонял, я поднимаю руку, окей? Так что не надо отмечать только одну ситуацию с Дэном, и считать, что я делаю то, чего на самом деле не делаю. Хотел объяснить это, потому что видел множество историй, которые были выдуманы», — приводит слова Ландо Норриса официальный сайт Формулы-1.
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