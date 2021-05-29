Марко недоволен Цунодой, японец переезжает в Италию под личный контроль Франца Тоста

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко сообщил, что Юки Цунода переезжает в Италию под личный контроль руководителя «Альфа Таури» Франца Тоста.



«Мы приняли решение, что Юки переедет в Италию. Там он будет под личным наблюдением Франца Тоста. Франц будет контролировать его распорядок дня: тренировки, картинг, работа на заводе. Его прогресс до этого момента невозможно назвать положительным. Но, учитывая его ошибки, можно сказать, что его уверенность пошатнулась. Вот почему мы приняли решение о его переезде из Англии в Италию.



Это не только для того, чтобы он мог контролировать ситуацию, но и для того, чтобы он мог жить в определенной безопасности. У него есть потенциал, но нужно направить его в верное русло», — приводит слова Хельмута Марко Motorsport-Total.