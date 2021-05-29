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Хельмут Марко: пусть «Мерседес» посмотрит на своё переднее крыло, а потом подаёт протест

Хельмут Марко: пусть «Мерседес» посмотрит на своё переднее крыло, а потом подаёт протест
Александр Кожевников
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Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко в очередной раз заявил, что переднее крыло «Мерседеса» не соответствует регламенту.

«ФИА постановила, что правила проведения проверок гибкости заднего крыла будут изменены на этапе во Франции. Дедлайн четко установлен, к этому времени мы поменяем антикрыло в соответствии с новыми требованиями.

Наше крыло полностью соответствует текущему регламенту, а к этапу во Франции мы его усилим. Если господин Вольф считает, что ждать слишком долго, если он собирается подать протест, то это его право. Но пусть сначала посмотрит на переднее крыло своей машины, а потом подаёт протест. У ServusTV и Sky есть записи, на которых видно, как их крыло изгибается под нагрузкой», — приводит слова Хельмута Марко Motorsport-Total.

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