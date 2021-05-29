Палмер: с Риккардо происходит что-то странное

Экс-пилот Формулы-1 Джолион Палмер поделился мнением о ситуации Даниэля Риккардо в «Макларене».
«С Риккардо происходит что-то странное. С самого начала сезона прошло пять гонок, так что стоит отбросить этот фактор, тем более, Дэн хорошо выступил в Барселоне, да и на первом этапе, в Бахрейне, он был в квалификации выше Норриса. Поэтому его результат в Монако непонятен, и очень странно, что Риккардо был так взволнован.
Да, конечно, в этом году все пилоты, сменившие команды, столкнулись с проблемами. Но Феттель весь уик-энд в Монако был выше Стролла и пришёл к финишу впереди Лэнса. Перес провалил квалификацию, но провёл хорошую гонку. Алонсо вернулся после нескольких лет паузы в карьере, и есть определённые сомнения, хорош он ли так же, как и раньше. В форме Риккардо таких сомнений нет. Все мы знаем, насколько он хорош. Он великолепно выступал в Монако раньше, но на это раз оказался в тени напарника. Это странно», — приводит слова Палмера BBC.
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