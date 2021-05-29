Вассёр: будем обсуждать вопрос о пилотах на сезон-2022 с «Альфа Ромео» и «Феррари»

Руководитель «Альфа Ромео» Фредерик Вассёр поделился мыслями о возможном составе пилотов на сезон-2022.



«Всегда есть варианты изменений в составе, но это не значит, что они произойдут. Формула-1 — сложный бизнес. Все работают по давлением, и пилоты — не исключение. Джовинацци сильно прибавил в квалификациях. Если он сможет стартовать так же хорошо, как в прошлом году, то он реализует этот прогресс в гонках. Как уже было сказано, если вы хотите набрать очки в средней группе команд, то нужно идеально работать во всех сессиях.



»Феррари" и «Альфа Ромео» — наши партнёры. Мы обсудим с ними вопрос о пилотах. Но пока слишком рано о чём-то говорить. Сейчас важно, чтобы наши пилоты полностью были сфокусированы на своей работе. Решение будет приниматься в сентябре или октябре", — приводит слова Фредерика Вассёра Aoto Motor und Sport.