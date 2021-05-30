Куартараро посвятил поул серьёзно пострадавшему в аварии гонщику Moto3 Дюпаскье

Гонщик «Ямахи» Фабио Куартараро, завоевавший поул-позицию на Гран-при Италии MotoGP, посвятил свой успех пилоту Moto3 Джейсону Дюпаскье.



«На самом деле в первой попытке я допустил ошибку на своём первом круге, но, думаю, всё равно это был один из моих лучших кругов за всё время. Я хотел бы посвятить этот поул Джейсону Дюпаскье. Надеюсь, нам будут ждать хорошие новости», — приводит слова Фабио Куартараро Motorsport.



Дюпаскье упал со своего мотоцикла на одном из поворотов, после чего попал под колёса соперника — Аюму Сасаки. Различные источники сообщают, что Дюпаскье потребуется неврологическая операция. Сообщается, что гонщик находится в крайне тяжёлом состоянии в одной из больниц Флоренции.