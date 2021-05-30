Льюис Хэмилтон: я хотел бы однажды сыграть в кино
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Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал, что хотел бы попробовать себя в роли актёра после завершения карьеры.
«Я хотел бы однажды сыграть в кино. Я хочу быть лучшим во всём, что я делаю. И я хочу делать всё, что в моих силах. Поэтому, если я буду сниматься в фильме, я буду ходить на занятия, учиться и убеждаться, что я выражаю эмоции так, как нужно. Сейчас у меня нет времени, так что, думаю, займусь этим, когда уйду на пенсию», — приводит слова Хэмилтона Racingnews365 со ссылкой на DAZN.
Напомним, Хэмилтон занял седьмое место на Гран-при Монако. Британский гонщик набрал 101 очко после пяти гонок и занимает второе место в личном зачёте Формулы-1. Следующий этап пройдёт в Азербайджане. Гран-при Баку состоится 6 июня.
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