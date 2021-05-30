Хельмут Марко ответил на вопрос о возвращении Пьера Гасли в «Ред Булл»

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко ответил на вопрос о возвращении пилота Пьера Гасли в команду.

«Если я правильно помню, контракт Гасли рассчитан ещё на два года. Это контракт, который позволяет ему работать либо в «Ред Булл», либо в «Альфа Таури». Но, как я уже говорил, в данный момент мы не думаем об этом. Мы всё обдумаем во время летнего перерыва и тогда примем решение», — сказал Марко в интервью Motorsport-Total.

Напомним, в 2019 году Гасли начинал сезон в составе «Ред Булл». После неудачной первой половины чемпионата его вернули в «Торо Россо» (нынешняя «Альфа Таури»), место Пьера досталось Александеру Албону. Последний провалил минувший сезон и в нынешнем сезоне стал лишь резервистом австрийской команды.