Хельмут Марко ответил на вопрос о возвращении Пьера Гасли в «Ред Булл»
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Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко ответил на вопрос о возвращении пилота Пьера Гасли в команду.
«Если я правильно помню, контракт Гасли рассчитан ещё на два года. Это контракт, который позволяет ему работать либо в «Ред Булл», либо в «Альфа Таури». Но, как я уже говорил, в данный момент мы не думаем об этом. Мы всё обдумаем во время летнего перерыва и тогда примем решение», — сказал Марко в интервью Motorsport-Total.
Напомним, в 2019 году Гасли начинал сезон в составе «Ред Булл». После неудачной первой половины чемпионата его вернули в «Торо Россо» (нынешняя «Альфа Таури»), место Пьера досталось Александеру Албону. Последний провалил минувший сезон и в нынешнем сезоне стал лишь резервистом австрийской команды.
Новость по темеГасли сказал, что у него есть и другие варианты кроме «Ред Булл»
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