Риккардо: у меня всегда были такие отношения с гонками — от любви до ненависти

Пилот «Макларена» Даниэль Риккардо высказался о своём неудачном выступлении на старте нынешнего сезона.

«Что касается гонок, то у меня с ними всегда были такие отношения — от любви до ненависти. Это правда. В некоторые дни я люблю гонки больше всего на свете, а в другие… Даже не могу описать.



Это происходит, наверное, с моего самого первого года в картинге. Я вышел на старт гонки на местном уровне, и двигатель не завёлся. Мы не смогли стартовать, и я пропустил заезд. Кажется, я должен был стартовать с первого ряда, и в то время это была большая гонка для меня. Мы не могли разобраться с этим.



В любом случае два дня спустя я вернулся на эту трассу, вывел карт, и он завёлся. Так что я довольно рано узнал, что гоночные машины могут быть очень жестокими. Чувствую, что в Монако всё было именно так. Может быть, именно в этот уик-энд ничего не получилось, а в Баку всё будет нормально», — приводит слова Риккардо RaceFans.