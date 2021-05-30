Фернандо Алонсо предложил создать особые шины для городских трасс Формулы-1
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Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо предложил ввести новые правила во время проведения этапов Формулы-1 на городских трассах.
«Возможно, есть что-то, что спорт должен изучить глубже, чтобы проводить эти этапы. Может быть, стоит сделать очень специфические шины, которые не будут доступны ни на одной другой трассе и будут предназначены только для городских треков. А во время гонки можно будет убедиться, что все используют только эту резину, потому что нет возможности в любой момент поставить «хард» или что-то в этом роде. Может быть, нужны особые правила для особых гонок», — приводит слова Алонсо RaceFans.
Напомним, после пяти этапов сезона в активе Алонсо лишь пять очков, что позволяет занимать ему 13-е место в общем зачёте.
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