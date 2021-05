Экипаж Терещенко выиграл «1000 километров Поль Рикара» в своём классе

Третий этап сезона Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS прошёл во Франции на автодроме «Поль Пикар». Гонка стартовала в 6 часов вечера по местному времени и финишировала после шести часов борьбы уже глубоко затемно. По ходу всей дистанции на трассе доминировал экипаж команды Orange 1 FFF Racing Team в составе итальянцев Мирко Бортолотти, Андреа Кальдарелли и Марко Мапелли на Lamborghini Huracan GT3 Evo, однако на последнем часу заезда в лидера вцепилась Porsche 911 GT3-R команды GPX. И в итоге за 40 минут до финиша 6-часовой гонки Мэтт Кэмбелл на прямой «Мистраль» опередил Мапелли, вырвался вперёд и вместе с Эрлом Бамбером и Матье Жамине завоевал первую в сезоне победу.



Экипаж AKKA ASP — в составе Константина Терещенко, Симона Гаше и Тома Друэ — одержал победу в категории Silver Cup. Терещенко с товарищами по команде стартовал с 16-й позиции в «абсолюте», позади соперников по Silver Cup из Garage 59, но уже на середине дистанции вырвался вперёд. За счёт этой победы Терещенко, Гаше и Друэ поднялись на вторую позицию общего зачёта Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup Silver. Лидируют в этой категории Ричардо Феллер, Рольф Инайхен и Алекс Фонтана из команды Emil Frey Racing. На «Поль Рикаре» их экипаж занял второе место и теперь опережает Терещенко на шесть очков. Четвёртая гонка сезона пройдёт 18-20 июня на автодроме «Зандворт» в Нидерландах.



«И команда, и мои напарники, и я сам блестяще справились со всеми сложностями и смогли выиграть. Фантастический результат для меня и для всей команды, которая смогла выиграть две гонки подряд, добавив к триумфу в GT World Challenge Europe Sprint Cup на «Маньи-Кур» этот успех в Ле-Кастелле. Для меня это всего второй старт в GT World Challenge Europe Endurance Cup, но уже есть победа в классе. Я очень рад, что на адаптацию в новой серии потребовалось не так много времени и мы с первых же этапов стали бороться за лидерство», — отметил после финиша Терещенко.



Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup. «1000 км Поль-Рикара»:

1. М. Кэмпбелл, Э. Бамбер, М. Жамине (GPX) — 182 круга

2. Д. Вантор, К. Ван дер Линде, Ш. Виртс (Team WRT) +5,971 сек

3. М. Бортолотти, М. Мапелли, А. Кальдарелли (Orange 1 FFF Racing Team) +6,284 сек

4. А. Фуоко, К. Айлотт, Д. Ригон (Iron Lynx) +14,454 сек

5. А. Пьер Гиди, Н. Нильсен, К. Ледогар (Iron Lynx) +16,540 сек

6. Р. Марчьелло, Д. Хункаделья, Ж. Гунон (AKKA ASP) +40,942 сек…

11*. К. Терещенко, С. Гаше, Т. Друэ (AKKA ASP) +1:35,288.

* победитель в классе Silver Cup.