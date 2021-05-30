Монтойя рассказал, кто из напарников в Формуле-1 делал его «несчастным»

Экс-пилот Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя вспомнил о выступлениях в одной команде с Ральфом Шумахером и Кими Райкконеном. По словам колумбийца, партнёрство с немцем делало его нечастным.
«Кими и Ральф были очень сильны. Но Ральф тот парень, который делал меня несчастным. Кими был очень хорош, но когда я соперничал с Шумахером, я действительно ненавидел наш болид.
Мне было некомфортно в нашей машине, это всё усложняло. Когда я присоединился к «Уильямсу», я ехал так быстро, как только мог. Но потом за руль садился Ральф и проезжал круг на 0,7 секунды быстрее. Мне нечего было ответить. Оставалось либо опустить руки, либо выяснять причины происходящего", — приводит слова Монтойи Racingnews365.
Монтойя выступал в Формуле-1 на протяжении шести сезонов и завоевал семь побед на Гран-при.
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