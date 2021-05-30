Шварцман и Мазепин почтили память погибшего мотогонщика

Пилот программы SMP Racing, член Академии «Феррари» Роберт Шварцман, выступающий в нынешнем сезоне в Формуле-2 в составе Prema, почтил память погибшего 19-летнего мотогонщика Джейсона Дюпаскье. В «сториз» на своей странице в «Инстаграме» он разместил фото Дюпаскье, наложив на неё запись: «покойся с миром».

Пилот команды Формулы-1 «Хаас» Никита Мазепин также не оставил без внимания трагедию, случившуюся на трассе «Муджелло», выложив в «сториз» «Инстаграма» фото Джейсона.

Во время квалификации MotoGP3 Дюпаскье упал со своего мотоцикла в одном из поворотов, после чего попал под колёса соперника — Аюму Сасаки. Сообщалось, что Дюпаскье потребуется неврологическая операция. Гонщик находился в крайне тяжёлом состоянии в одной из больниц Флоренции.