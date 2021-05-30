Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Два гонщика MotoGP столкнулись перед стартом гонки

Два гонщика MotoGP столкнулись перед стартом гонки
Микаил Гусейнов
Комментарии

Сегодня, 30 мая, на автодроме «Муджелло» прошла гонка Гран-при Италии MotoGP. Ещё перед её началом на трассе произошла достаточно странная авария. Новобранец Энеа Бастьянини влетел в байк Жоанна Зарко, после чего упал и несколько метров тащился по асфальту. Инцидент не позволил молодому итальянцу принять старт в гонке.

Права на видео принадлежат Dorna Sports SL. Посмотреть видео можно в «твиттере» MotoGP.

После завершения этапа Бастьянини прокомментировал эпизод.

«Это тяжёлый день. Думаю, что не только для меня, но и для всех пилотов. После известий о смерти Дюпаскье мы не могли сконцентрироваться на гонке. Что касается инцидента, Зарко очень странно тормозил, он делал это очень жёстко, у меня не было возможности избежать столкновения. Могу лишь сказать, что это сумасшествие. Сейчас важно восстановиться до начала следующего этапа», — приводит слова Бастьянини Motorsport.

Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021