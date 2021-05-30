Два гонщика MotoGP столкнулись перед стартом гонки

Сегодня, 30 мая, на автодроме «Муджелло» прошла гонка Гран-при Италии MotoGP. Ещё перед её началом на трассе произошла достаточно странная авария. Новобранец Энеа Бастьянини влетел в байк Жоанна Зарко, после чего упал и несколько метров тащился по асфальту. Инцидент не позволил молодому итальянцу принять старт в гонке.

Права на видео принадлежат Dorna Sports SL. Посмотреть видео можно в «твиттере» MotoGP.

После завершения этапа Бастьянини прокомментировал эпизод.

«Это тяжёлый день. Думаю, что не только для меня, но и для всех пилотов. После известий о смерти Дюпаскье мы не могли сконцентрироваться на гонке. Что касается инцидента, Зарко очень странно тормозил, он делал это очень жёстко, у меня не было возможности избежать столкновения. Могу лишь сказать, что это сумасшествие. Сейчас важно восстановиться до начала следующего этапа», — приводит слова Бастьянини Motorsport.