Льюис Хэмилтон прыгнул с парашютом
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Семикратный чемпион мира, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон выполнил прыжок с парашютом, а также поделился впечатлениями от этого события.
«Я познаю парашютный спорт последние несколько лет. Это одно из моих любимых занятий в свободное время. В этот раз я впервые попробовал полететь на спине, получилось не лучшим образом. После этого проведу некоторое время в аэродинамической трубе, чтобы попрактиковаться. После покажу вам прогресс», — написал Хэмилтон на своей странице в социальной сети.
Соответствующее видео доступно на странице британского пилота в «Инстаграме».
Напомним, в минувший уик-энд Хэмилтон потерял лидерство в общем зачёте Формулы-1, уступив его пилоту «Ред Булл» Максу Ферстаппену после Гран-при Монако.
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