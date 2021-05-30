Льюис Хэмилтон прыгнул с парашютом

Семикратный чемпион мира, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон выполнил прыжок с парашютом, а также поделился впечатлениями от этого события.

«Я познаю парашютный спорт последние несколько лет. Это одно из моих любимых занятий в свободное время. В этот раз я впервые попробовал полететь на спине, получилось не лучшим образом. После этого проведу некоторое время в аэродинамической трубе, чтобы попрактиковаться. После покажу вам прогресс», — написал Хэмилтон на своей странице в социальной сети.

Соответствующее видео доступно на странице британского пилота в «Инстаграме».

Напомним, в минувший уик-энд Хэмилтон потерял лидерство в общем зачёте Формулы-1, уступив его пилоту «Ред Булл» Максу Ферстаппену после Гран-при Монако.