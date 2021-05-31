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«Абсурд». Вольф раскритиковал дороговизну участия в младших сериях

«Абсурд». Вольф раскритиковал дороговизну участия в младших сериях
Микаил Гусейнов
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Глава «Мерседеса» Тото Вольф считает, что стоимость участия пилотов в младших сериях должна снизиться. По словам функционера, сейчас за выступления приходится платить «абсурдные» суммы.

«Что мы можем сделать, так этому поспособствовать тому, чтобы гонки в младших сериях стали более доступными. Чтобы дети, у которых нет финансовой поддержки, могли стать успешными в младших сериях.

Всем большим командам Формулы-1 приходится выискивать талантливых детей. Хороший сезон в картинге сейчас стоит $ 250 тыс, сезон в Формуле-4 обходится в $ 0,5 млн, а в Формуле-3 — в $ 1 млн.

Это совершенный абсурд, это необходимо прекратить. Мы должны обеспечить доступ к гонкам тем детям, у которых действительно есть к этому интерес", — приводит слова Вольфа Motorsport.

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