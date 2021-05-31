Иван Дорн выступит на Гран-при России с концертной программой

Стали известны почти все участники концертной программы Гран-при России в Сочи, сообщает пресс-служба компании «Росгонки». 24 сентября зрителей российского этапа Формулы-1 своим концертом порадует известный исполнитель Иван Дорн.
«В пятницу, 24 сентября, откроет праздничную программу группа «Звери», а завершит мероприятие воскресным вечером экстравагантный хитмейкер Иван Дорн. Совсем недавно завершив свой творческий отпуск, он стремительно ворвался в чарты с новым романтичным хитом «Кроме тебя». Шоу Ивана Дорна — это всегда сумасшедшие танцы, фирменный саунд, неповторимые интонации, томный характерный голос и сумасшедшая харизма!» — гласит заявление пресс-службы организаторов Гран-при России.
Культурная программа Гран-при России 2021 года пройдёт в Сочи с 23 по 26 сентября, в каждый из дней этапа Формулы-1. Имя главного музыкального хедлайнера уик-энда по-прежнему хранится в секрете — его выступление запланировано на вечер субботы, 25 сентября.
Посещение всех концертов входит в стоимость билетов на Гран-при России Формулы-1.
- 31 мая 2021
-
11:47
-
10:53
-
09:57
-
00:26
- 30 мая 2021
-
22:56
-
22:40
-
22:35
-
21:51
-
20:58
-
19:20
-
18:32
-
17:59
-
16:48
-
15:55
-
15:38
-
14:41
-
13:17
-
12:35
-
11:27
-
10:13
-
09:58
-
00:56
- 29 мая 2021
-
23:46
-
21:56
-
20:59
-
19:31
-
18:59
-
17:39
-
16:56
-
16:10
-
14:59
-
13:44
-
11:59
-
10:45
-
09:53