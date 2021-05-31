Иван Дорн выступит на Гран-при России с концертной программой

Стали известны почти все участники концертной программы Гран-при России в Сочи, сообщает пресс-служба компании «Росгонки». 24 сентября зрителей российского этапа Формулы-1 своим концертом порадует известный исполнитель Иван Дорн.



«В пятницу, 24 сентября, откроет праздничную программу группа «Звери», а завершит мероприятие воскресным вечером экстравагантный хитмейкер Иван Дорн. Совсем недавно завершив свой творческий отпуск, он стремительно ворвался в чарты с новым романтичным хитом «Кроме тебя». Шоу Ивана Дорна — это всегда сумасшедшие танцы, фирменный саунд, неповторимые интонации, томный характерный голос и сумасшедшая харизма!» — гласит заявление пресс-службы организаторов Гран-при России.



Культурная программа Гран-при России 2021 года пройдёт в Сочи с 23 по 26 сентября, в каждый из дней этапа Формулы-1. Имя главного музыкального хедлайнера уик-энда по-прежнему хранится в секрете — его выступление запланировано на вечер субботы, 25 сентября.



Посещение всех концертов входит в стоимость билетов на Гран-при России Формулы-1.