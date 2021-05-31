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Марко: переговоры с Пересом не начнутся раньше летнего перерыва

Марко: переговоры с Пересом не начнутся раньше летнего перерыва
Александр Кожевников
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Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко поделился мыслями о будущем Серхио Переса в австрийской команде.

«Мы начнём рассуждать об этом не раньше лета. Команда очень востребована на рынке пилотов. Не думаю, что кто-то станет заключать какой-либо контракт с другой командой, не обратившись перед этим к нам. «Ред Булл» сосредоточен на чемпионате, мы не видим проблемы в том, чтобы решить, кто будет напарником Макса Ферстаппена в 2022 году. Однозначно им станет конкурентоспособный пилот, но у нас ещё есть время.

Перес? Стоит начать с позитивного — его гоночной скорости. Она очень хорошая, иногда он выступает на одном уровне с Максом. В Монако он это доказал. Серхио был быстрейшим на трассе на уже изношенных шинах. У него есть гоночный темп, но нам хотелось бы, чтобы он решил свою проблему с квалификациями», — приводит слова Хельмута Марко Formel1.de.

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