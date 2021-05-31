Глок: победа Ферстаппена на Гран-при Монако — лучшее, что могло случиться с болельщиками

Экс-пилот Формулы-1 Тимо Глок прокомментировал победу Макса Ферстаппена на Гран-при Монако.



«Победа Ферстаппена на Гран-при Монако — лучшее, что могло случиться с болельщиками Формулы-1. В «Мерседесе» впервые за долгое время гонка не шла гладко. Это показало, что даже чемпионы мира способны совершать небольшие ошибки, которые влекут за собой большие последствия. Что касается борьбы в чемпионате, то всё сложилось как нельзя лучше.



Ферстаппен продемонстрировал отличную скорость в Монако и не совершал ошибок. В свободных заездах у него почти не было свободного пространства, он почти всегда оказывался в трафике. В квалификации у него украли поул, потому что последняя его попытка была испорчена аварией Леклера. Голландец не допустил, чтобы всё развалилось в этот уик-энд. И это главное — он показал, что многому научился и что он подходит к делу более спокойно и контролирует ситуацию», — приводит слова Тимо Глока GPBlog.