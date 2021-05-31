Петерансель, Сайнс и Экстрём выступят за «Ауди» на «Дакаре-2022»

Компания «Ауди» объявила состав своей заводской команды на ралли-марафоне «Дакар» 2022 года. Об этом сообщает официальный сайт концерна.



В состав команды вошли 14-кратный победитель Стефан Петерансель и трёхкратный победитель Карлос Сайнс, а также Маттиас Экстрём, выступавший за «Ауди» на протяжении многих лет в чемпионате DTM. В 2021 году Маттиас впервые попробовал свои силы в ралли-марафоне «Дакар» в зачёте багги.



«Без преувеличения можно сказать, что это команда мечты. Стефан — самый титулованный гонщик в истории «Дакара». Карлос не раз выигрывал «Дакар» и становился чемпионом мира по ралли. С Маттиасом мы отпраздновали немало побед «Ауди», он пилот, которого отличает его универсальная подготовка. У них есть не только скорость, у них есть опыт и знания, которые мотивируют команду», — заявил директор Audi Sport Юлиус Зеебах.