В «Ред Булл» ожидают, что к команде присоединятся 50 сотрудников «Мерседеса»

В «Ред Булл» ожидают, что к новому моторному подразделению Red Bull Powertrains продолжат присоединяться сотрудники «Мерседеса», сообщает журналист Auto Motor und Sport Михаэль Шмидт.

По данным источника, Кристиан Хорнер считает, что в процессе найма сотрудников в австрийскую команду перейдут 50 сотрудников «Мерседеса». Шесть имён были названы ранее, ещё с шестью специалистами команде уже удалось договориться. Сообщается, что одним из новичков в Red Bull Powertrains станет и бывший главный моторист «Мерседеса» Энди Кауэлл.

Сообщалось, что техническим директором моторного подразделения «Ред Булл» Red Bull Powertrains стал Бен Ходжкинсон, который раньше работал в «Мерседесе». В его команду вошли ещё несколько специалистов. Директором по производству стал Стив Блюэтт, департамент электроники и ERS возглавил Омид Мостагими, руководителем отдела проектирования двигателя внутреннего сгорания стал Пип Клоуд. Антон Майо возглавил отдел дизайна двигателя внутреннего сгорания, а лидером группы по операциям с двигателем внутреннего сгорания стал Стив Броуди. Все они также работали в «Мерседесе».