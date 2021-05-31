Вильнёв: Феттелю незачем уходить из Формулы-1

Чемпион мира 1997 года Жак Вильнёв ответил на вопрос, должен ли был пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель уйти из Формулы-1 после неудачного выступления в сезоне-2020.

«Зачем? Он выступает в Формуле-1 и зарабатывает много денег. Люди всегда говорят: «Он не выигрывает, он должен уйти». Это тоже работа. Гонки — это весело, но это его работа. Ты платишь за образование своих детей. Ты платишь за всё.



Если ты всё ещё можешь выступать в Формуле-1, быть конкурентоспособным, получать удовольствие от управления машиной и зарабатывать миллионы в процессе, почему ты должен уходить? Если только ты не боишься умереть или что-то в этом роде. Это всегда самый безумный вопрос, который мне задают», — приводит слова Вильнёва Racingnews365.