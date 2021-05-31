Во Франции вышла биографическая книга «Великолепный Гасли»
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Во Франции вышла биографическая книга пилота «Альфа Таури» Пьера Гасли, которая называется «Великолепный Гасли».
Книга была написана журналистом RTL France Фредериком Вейем в соавторстве с самим гонщиком.
«Эта книга рассказывает историю взлёта Пьера: от начала его карьеры в картинге до подиума в Монце, от его ухода из дома в 13 лет до его нового статуса международной звезды. Он расскажет о своих личных ранах, таких как смерть его друга, гонщика Антуана Юбера, в аварии на трассе. Через рассказы его родителей, родственников и друзей мы открываем для себя молодого человека, полного воли и амбиций. Прирождённый трудяга, который сейчас нацелен только на одно — титул чемпиона мира!» — говорится в описании книги на Amazon.
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