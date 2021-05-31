Хорнер: может быть, однажды «Мерседесу» понадобится наш двигатель

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался о создании моторного подразделения Red Bull Powertrains.

«Создание новой организации — это очень увлекательно. Для меня Формула-1 — это про людей, и речь идет о привлечении нужных сотрудников для создания команды, что мы и сделали. Теперь задача состоит в том, чтобы сделать это и для разработки мотора. Самая большая мотивация сделать что-то — это когда тебе говорят, что ты не сможешь.



Нам нужен конкурентоспособный двигатель, и это лучший путь. «Мерседес» не стал бы их поставлять, «Рено» тоже, так что выбор у нас не велик. Мы должны продолжить работу и заставить Тото Вольфа пожалеть об этом решении. Может быть, однажды ему понадобится наш двигатель!» — приводит слова Хорнера Autocar.