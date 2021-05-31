Алонсо: «Альпин» готова к борьбе за титул на 90 процентов

Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо оценил, насколько команда готова к борьбе за титул в следующих сезонах.
«Думаю, мы готовы на 90 процентов. Есть вещи, которые всегда нужно улучшать, и это касается даже топ-команд, таких как «Мерседес» или «Ред Булл». Я помню провальный пит-стоп «Мерседеса» в Германии и тому подобные вещи.
Так что есть ситуации, которые нужно провалить во время уик-энда или сезона, чтобы извлечь уроки. Такие вещи происходят, вы вносите какие-то изменения и становитесь лучше в следующий раз.
Мы уже не делаем слишком много ошибок, поэтому я думаю, что команда находится в довольно хорошей форме. Но мы учимся каждый уик-энд, чтобы стать лучше во время следующего. Так что в ходе сезона и оставшихся 18 гонок, я думаю, мы сделаем ещё 18 небольших шагов в этом направлении», — приводит слова Алонсо Racer.
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