Росберг: вспоминаю, как критиковал Вольфа, и думаю: «О чёрт, мне не стоит этого делать»

Чемпион Формулы-1 2016 года Нико Росберг поделился впечатлениями от роли руководителя собственной команды в электрической серии Extreme E.

«Мне нравится поддерживать гонщиков там, где я могу, ведь у меня такой большой опыт. Но я всегда должен быть осторожен, чтобы не вмешиваться слишком сильно. Здесь есть тонкая грань.



Но это также новый вызов для меня, потому что я никогда не был в этой роли. Сейчас я оглядываюсь назад и вспоминаю, как раньше критиковал Тото Вольфа. Теперь я думаю: «О чёрт, ладно. Может, мне не стоит его критиковать».



На самом деле быть в этой роли довольно сложно. В том числе и в плане того, как ты взаимодействуешь с гонщиками. Трудно понять, какой путь выбрать. Но в то же время это очень интересно», — приводит слова Росберга Autosport.