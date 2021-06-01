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Росберг: вспоминаю, как критиковал Вольфа, и думаю: «О чёрт, мне не стоит этого делать»

Росберг: вспоминаю, как критиковал Вольфа, и думаю: «О чёрт, мне не стоит этого делать»
Арина Ершова
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Чемпион Формулы-1 2016 года Нико Росберг поделился впечатлениями от роли руководителя собственной команды в электрической серии Extreme E.

«Мне нравится поддерживать гонщиков там, где я могу, ведь у меня такой большой опыт. Но я всегда должен быть осторожен, чтобы не вмешиваться слишком сильно. Здесь есть тонкая грань.

Но это также новый вызов для меня, потому что я никогда не был в этой роли. Сейчас я оглядываюсь назад и вспоминаю, как раньше критиковал Тото Вольфа. Теперь я думаю: «О чёрт, ладно. Может, мне не стоит его критиковать».

На самом деле быть в этой роли довольно сложно. В том числе и в плане того, как ты взаимодействуешь с гонщиками. Трудно понять, какой путь выбрать. Но в то же время это очень интересно», — приводит слова Росберга Autosport.

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