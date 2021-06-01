Хорнер: «Рено» был в Формуле-1 только для маркетинга

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался о годах сотрудничества австрийской команды с «Рено».
«Были определённые сложности, потому что мы являлись просто заказчиком. Я ездил в Париж три или четыре раза, чтобы поговорить с Карлосом Гоном, председателем совета директоров «Рено», и сказать: «Послушайте, вы занимаетесь бизнесом, тратите много денег, но, может быть, вам стоит потратиться чуть больше, но более рационально, потому что сейчас вы тратите много средств впустую и не получите отдачи от этого. Но сердце Гона никогда не принадлежало Формуле-1, для него это был просто элемент маркетинга, позволявший поставить галочку в таблице. У него не было страсти, так что не стоило ожидать, что эта страсть будет у его компании. Их нынешний генеральный директор полон энтузиазма, что точно поспособствует результатам, ведь это исходит с самой вершины», — приводит слова Кристиана Хорнера RacingNews365.
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