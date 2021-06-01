В Формуле-2 вспомнили тройной обгон Маркелова в Австрии в 2018 году. Видео

Пресс-служба Формулы-2 в рамках подготовки к сотой гонке в истории серии после переименования из GP2 вспомнила красивый обгон российского гонщика Артёма Маркелова на этапе в Австрии в 2018 году. Маркелов в одном из поворотов опередил сразу трёх соперников, показав истинный мастер-класс оппонентам.
В той гонке Маркелов финишировал на восьмой позиции, показав лучший круг в ходе гонки. Во второй гонке в Австрии Маркелов одержал уверенную победу. По итогам сезона Артём стал пятым, а чемпионский титул достался Джорджу Расселлу.
Права на видео принадлежат Formula Two Championship Limited. Посмотреть видео можно в «твиттере» Формулы-2.
Артём Маркелов — российский гонщик, выступающий в серии Формула-2. В сезоне-2020 Маркелов в составе команды «ХВА» набрал пять очков за сезон и занял 18-е место в чемпионате. Маркелов является вице-чемпионом Формулы-2 в сезоне-2017, когда Артём выступал в составе команды Russian Time.
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