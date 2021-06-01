Мазепин: буду готов к гонке в Баку гораздо лучше, чем в 2019-м

Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин поделился впечталениями от гран-при Монако и рассказал о том, что помогает ему сохранять концентрацию во время гонок.
«Мы провели прекрасный уик-энд в Монако, я проехал большой километраэ и мы смогли достичь взаимопонимания с командой. Это важно в первой части сезона. Я доволен нашей работой и жду возможности сделать следующий шаг.
Психологическая подготовка? По моему опыту, когда вы переходите из картинга в открытые колёса, физическая подготовка важна, но умение сохранять концентрацию на протяжении двух часов гораздо важнее. У меня специальная программа тренировок, которая помогает это делать и даже повышать фокус в ходе гонки.
В Баку очень интересная трасса, она не похожа на большинство уличных автодромов. По 2019 году я помню, что там гладкий асфальт, высокая скорость и резкие торможения. Трасса проходит через Старый город, очень похожий на Монако, но в остальном этот автодром отличается от Монте-Карло. Будет интересно посмотреть на скорость, которую развивают машины Формулы-1 в конце главной прямой.
Здесь важно быть уверенным в машине, а в 2019 году мне этого на тот момент не хватало. Сейчас я буду готов гораздо лучше, а знание трассы поможет в начале гоночного уик-энда», — приводит слова Никиты Мазепина пресс-служба команды.
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