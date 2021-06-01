Гасли рассказал о борьбе с Хэмилтоном в Монако

Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли прокомментировал свою борьбу с Льюисом Хэмилтоном на Гран-при Монако.
«В Монако нам удалось показать отличный результат, на тренировках я был в первой десятке, а в квалификации стал шестым, что стало лучшим результатом в этом сезоне. На этой позиции я и финишировал, сдерживая всю гонку позади себя Хэмилтона.
Во время гонки ты не думаешь о том, кто позади тебя, но я знал, что это Льюис. Я понимал, что у него не будет возможности для обгона и всё будет решаться на пит-стопе. Команда выбрала отличную тактику и мы смогли удержать его позади.
Я доволен. Команде было необходимо показать наш реальный уровень и провести чистый уик-энд, что не так просто сделать в Монако. Тем не менее мы смогли добиться лучшего результата в сезоне», — приводит слова Пьера Гасли пресс-служба команды.
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