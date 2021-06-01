Квят прокомментировал проблемы Алонсо после возвращения в Формулу-1

Резервный гонщик «Альпин» Даниил Квят поделился своим мнением о выступлениях Фернандо Алонсо в сезоне-2021. Пока испанец заметно уступает партнёру по команде Эстебану Окону.



«Я никогда не был напарником Фернандо, так что мне трудно судить. Но он выдающийся гонщик: его результаты говорят сами за себя. Без сомнений, в этом году ему нелегко, он сам это признаёт. Но даже маленькие детали могут всё изменить. Буквально одна гонка: он внезапно что-то поймёт, сработается с машиной, настройками — и все забудут его сложный старт сезона. Сейчас легко разжигать подобные разговоры, но в Формуле-1 всё может очень быстро измениться», — заявил россиянин в подкасте F1 Nation.



Также россиянин прокомментировал борьбу «Ред Булл» и «Мерседеса» за лидерство в чемпионате мира: «Посмотрим, кто выберется вперёд. Исторически «Мерседес» всегда что-то находил в середине сезона, внезапно сильно прибавлял. Они создавали обновления и потом просто летели. Кроме того, Монако для них плохая трасса. Но в целом у «Ред Булл» была быстрейшая машина с первой гонки. Часто у «Мерседеса» было преимущество, в этом году ситуация иная».